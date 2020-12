Sécurité informatique : bientôt la fin des mots de passe ?

Après les numéros d'identification, les mots de passe. Nous avons tous déjà passé des heures à tenter de les retrouver. Mais ce cauchemar que tout le monde connaît sera bientôt terminé. Comment les géants de l'informatique comptent-ils s'y prendre ?

Quand il navigue sur Internet, Youri a toujours le même souci. Quand on lui demande un mot de passe pour accéder à un site, il finit souvent par cliquer sur "mot de passe oublié". Vos mots de passe, on vous les demande partout, tout le temps. Vous en avez beaucoup, et c'est bien souvent un casse-tête pour tous les mémoriser. Imaginez maintenant un monde sans mots de passe où vous pourriez accéder à vos sites préférés simplement grâce à vos empreintes digitales ou via la reconnaissance faciale. Ces technologies existent déjà, mais les géants du numérique voudraient les généraliser pour tous les sites web, pas seulement pour vous faciliter la vie, mais surtout parce qu'elles sont beaucoup plus dures à pirater.

Toute l'info sur Le 20h

Aujourd'hui, un mot de passe est assez facile à casser. C'est ce que va nous montrer ce hackeur. Avec son logiciel, il teste des millions de combinaisons jusqu'à trouver la bonne en seulement 3 minutes et 22 secondes. Plus un mot de passe est simple, plus il est facile à pirater. Le problème c'est qu'en France, on aime un peu trop la simplicité. La combinaison 123456 et la suite azerty sont les deux mots de passe les plus utilisés en 2020. De quoi donner beaucoup de travail à cet expert en cybersécurité. "Depuis le début de l'année, quasiment toutes les affaires sur lesquelles nous avons travaillé sont nées d'un mot de passe qui a été compromis. Et les conséquences ce sont tout simplement des entreprises, des usines à l'arrêt, et ça coûte plusieurs millions par jour", nous confie Jérôme Saiz.

Alors, pour plus de sécurité, choisissez des mots de passe plus longs. Pensez à une longue phrase. Par exemple : jeveuxpassermesvacancesenborddemer. Vous commencez par une majuscule, vous remplacez la lettre a par une @, et le mot deux par le chiffre 2 : Jeveuxp@ssermesv@c@ncesenbord2mer. Avec ça, vous avez un mot de passe qui est long, qui est complexe, et qui est difficile à casser. Et pour stocker tous ces codes compliqués, vosu pouvez utiliser un coffre-fort numérique. Mais attention, il sera lui aussi verrouillé par un mot de passe. Si vous l'oubliez, on ne pourra plus rien faire pour vous.