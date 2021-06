VIDEO - Six heures dans le vide : les images de la sortie hors de l'ISS de Thomas Pesquet

Et de trois ! L'astronaute Français Thomas Pesquet s'est élancé ce mercredi pour la troisième fois de sa vie dans le vide spatial, aux côtés de l'Américain Shane Kimbrough. Leur mission : installer un nouveau panneau solaire sur la Station spatiale internationale. Une sortie extra-véhiculaire ("EVA") complexe et très physique d'une durée d'environ six heures et demie.

Les deux hommes ont déjà effectué deux sorties dans l'espace côte à côte en 2017, mais celle-ci, la première depuis leur arrivée dans l'ISS fin avril, est inédite sur le plan technique. Les deux "mécanos" vont devoir déployer un panneau solaire nouvelle génération, appelé iROSA, le premier d'une série de six panneaux destinés à augmenter les capacités de production d'énergie de l'ISS.

"On sort dans le vide, je vais être transporté par un bras robotique en tenant des panneaux solaires de 3 m de long, on va les brancher et retourner dans la Station 6 h 30 plus tard", avait tweeté Thomas Pesquet quelques heures avant sa sortie. Dimanche 20 juin, la même équipe recommencera l'opération pour en installer un deuxième. Les panneaux, livrés par un cargo de SpaceX, sont pour le moment roulés sur eux-mêmes, et la mission des astronautes est de les fixer au bon endroit et de les déployer.