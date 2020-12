SNCF : bientôt des trains sans conducteur !

Tout d’abord appliquée au transport de marchandises, l’innovation concernera à terme les 260 trains régionaux français. « Je pense que j’essaierai, juste pour essayer. Mais, sans conducteur, ça fait bizarre », estime une autre personne. Pourtant, le train autonome se veut encore plus sûr qu’un train normal. De nombreux capteurs sont installés à l’avant de la locomotive. Chacun permet en temps réel de prévenir tous les dangers aux alentours jusqu’à une distance d’un kilomètre et demi. Ainsi, si un animal traverse la voie ferrée, le train sait automatiquement qu’il doit réduire sa vitesse et n’a pas besoin d’effectuer un arrêt d’urgence.

D’après Gilles Savary, consultant spécialiste du ferroviaire, le train autonome offre plus de sécurité et enregistre moins de retard. « Oui, parce que c’est un système informatique qui décidera de lui-même de la bonne distance entre deux trains. Et donc théoriquement, il devrait gérer les circulations sans qu’il y ait d’aléas », souligne-t-il. La technologie a déjà fait ses preuves au Japon et en Chine. Elle existe aussi en France sur plusieurs lignes de métro. Même s’il n’y aura plus de conducteur, une chose ne changera pas à bord : il y aura toujours un contrôleur pour vérifier vos billets.