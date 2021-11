VIDEO - SpaceX : avec 10 jours de retard, les remplaçants de Thomas Pesquet décollent pour la Station spatiale internationale

L'équipage de Crew-3 devait initialement partir fin octobre, mais le décollage a plusieurs fois été retardé, notamment à cause de la météo, puis d'un "problème de santé mineur" chez l'un des astronautes - sur lequel la Nasa n'a pas fourni plus de détails. Les trois astronautes de la Nasa, Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l'astronaute de l'agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer, attendaient donc en quarantaine depuis des jours au Centre spatial Kennedy.

Ils devaient croiser Thomas Pesquet dans l'espace, mais c'est finalement après son retour sur Terre qu'ils prennent le relais. Trois astronautes américains et un Allemand se sont envolés mercredi soir pour une mission de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale.

La mission comprendra de nombreuses expériences. L'une d'elles a pour but d'observer les effets du régime alimentaire sur la flore intestinale et le système immunitaire des astronautes, leurs défenses étant souvent affaiblies par un séjour prolongé dans l'espace. Ils auront ainsi la possibilité de consommer une plus grande sélection de fruits et légumes lyophilisés (courge, kale...) ainsi que du barramundi, un poisson.