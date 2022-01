VIDÉO - Travail, sport, tourisme... Comment les lunettes connectées s'apprêtent à chambouler votre vie

FUTUR - Sept Français sur dix portent chaque jour des lunettes pour lire ou pour avoir une vision plus nette. Mais demain, la version connectée de ces prothèses visuelles saura tout faire, ou presque.

Une nouvelle étape dans le développement de l'humanité ? Dans le futur, c'est peut-être l'un des premiers gestes que nous ferons au réveil : mettre des lunettes un peu spéciales. De lunettes, ces équipements technologiques ultra-polyvalents n'auront que le nom. Car ils ajouteront de multiples informations à notre champ de vision, comme la météo, les actualités du jour, les aliments et leurs calories ou encore le temps de brossage des dents. Dans chaque pièce, ces montures pourront aussi se connecter à l'électroménager.

Sur le plan professionnel aussi, cette technologie de réalité augmentée possède le potentiel pour révolutionner les années à venir. Cela permettra de changer beaucoup de choses dans les méthodes de travail. Plus besoin d'ordinateur ou même d'écran, tout sera directement dans les lunettes. Même le clavier pourra être projeté sur n'importe quelle surface. "Le fait d'apparaître en hologramme va nous permettre de travailler de façon beaucoup plus collaborative demain. Par exemple, si je veux travailler autour d'une maquette virtuelle d'immeuble. Eh bien, je l'appelle, elle est là, devant moi, et je peux tourner autour, l'agrandir. Et cela, avec des personnes qui peuvent être à des milliers de kilomètres de moi", s'enthousiasme Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtual.

Une innovation majeure pour le tourisme

Demain, la réalité augmentée nous accompagnera partout, y compris lors de nos voyages. En avion, il sera enfin possible de savoir, en temps réel, quel lieu est survolé. Avec ces lunettes, le tourisme deviendra aussi une expérience radicalement différente, beaucoup plus poussée. Des reconstitutions immersives développées avec des musées et des historiens transporteront les usagers dans le passé. En cas d'incompréhension de la langue locale, cet équipement traduira, en plus, en direct par le biais de sous-titres. En outre, le GPS intégré au champ de vision permettra de se repérer rapidement et efficacement, que l'on soit à pied ou en voiture. Il suffira de suivre le chemin affiché.

Des données (presque) directement dans les yeux

Seul problème, les lunettes ne sont pas toujours très pratiques pour des personnes pratiquant des activités physiques, comme du sport. Pour résoudre cette problématique, une entreprise a (déjà) prévu l'étape d'après. Il s'agirait, cette fois, d'utiliser des lentilles de contact connectées. Celles-ci permettraient d'afficher les informations directement dans les yeux. Après plusieurs prototypes, les ingénieurs touchent désormais au but. Leur défi : réussir à concentrer plusieurs couches de haute technologie en seulement quelques grammes. "C'est un peu comme faire un sandwich", explique Steve Sinclair, vice-président, produit et marketing, à Mojo Vision. "Sur la première couche, on met les composants électroniques comme l'écran et les capteurs. On ajoute ensuite une couche esthétique pour masquer tout ça. Sur l'avant, on met une couche transparente et sur le fond, une dernière couche, avec votre correction si besoin".

Avec ces lentilles, il sera par exemple possible de voir la trajectoire exacte d'un futur tir au basketball, permettant de l'ajuster le cas échéant. La marque espère commencer la commercialisation de son produit d'ici à 3 à 5 ans.

