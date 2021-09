Terre augmentée : découvrez les voitures du futur

Quand on pense aux voitures du futur, on imagine tout de suite les voitures autonomes, qui se conduisent toutes seules. On s'y dirige progressivement, mais beaucoup d'innovations vont transformer les véhicules avant cela, à commencer par la couleur. On pourra changer cette dernière autant de fois qu'on le souhaite, grâce des pigments intelligents intégrés dans la peinture du véhicule.