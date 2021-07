Tourisme spatial : mais où commence l'espace ?

Personne ne sait vraiment où l'espace aérien prend fin et où l'espace extra-atmosphérique commence. Des spécialistes ont tenté de se mettre d'accord dès les années 1900. Le physicien hongrois Theodore von Kármán avait déterminé cette frontière à environ 80 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.

Mais aujourd’hui, l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) - soutenue par la Fédération aéronautique internationale (FAI) - considère que l’espace débute à 100 km au-dessus du niveau de la mer. A ce niveau, l'atmosphère (couche gazeuse autour du globe terrestre) devient inexistante, et la température, la pression, ou encore la couleur du ciel se modifient. Ainsi, à bord des fusées Virgin et Blue Origin "on volera un peu moins haut (qu'une fusée comme SpaceX) mais suffisamment haut pour être dans le noir de l'espace, c’est-à-dire l'obscurité spatiale : le ciel n'est plus bleu, il devient noir, on peut voir le soleil et les étoiles en même temps", explique Vincent Farret d'Asties, président de Zephalto.

À titre comparatif, ces conditions ne sont pas réunies à bord d'un avion long-courrier - circulant autour de 10 kilomètres d'altitude -, ni dans un ballon stratosphérique qui se contentent d'atteindre les 40 kilomètres d'altitude. Seul SpaceX, réservé aux astronautes, va plus haut en montant jusqu'à 400 kilomètres d'altitude, bien plus loin que la ligne de Kármán.