Thomas Pesquet à bord de l’ISS : ses premières impressions

Ils sont actuellement onze astronautes à bord, deux fois plus que d'habitude. Quatre devraient redescendre sur Terre ce week-end. En attendant, il a fallu organiser le quotidien. Avec six couchettes pour onze membres de l'équipage, cela veut dire qu'il y en a cinq qui campent. Mais la chose la plus difficile d'après Thomas Pesquet, c'est qu'"on a un système de toilette côté russe, et des toilettes côté américains. Donc ça ne fait que deux pour onze personnes". A noter que le deuxième séjour de Thomas Pesquet devrait durer 185 jours. Additionné aux 196 jours de sa première mission, à son retour il sera le Français à avoir passé le plus de temps dans l'espace.