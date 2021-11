Thomas Pesquet : et maintenant, objectif Lune

Seize heures auparavant, le Français devait être porté pour sortir de sa capsule à son arrivée en Floride. Il se tient désormais debout sans aide et redécouvre avec bonheur les joies de la vie sur Terre. Quand on lui demande ce dont il a envie, il répond : "J'ai envie d'une bonne douche premièrement et ça c'est une expérience qui va être spéciale je pense. Et puis, une bonne nuit dans un bon lit, un café et un petit-déjeuner".