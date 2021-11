Thomas Pesquet : le récit en images de son retour sur Terre

Le retour sur Terre a commencé lundi soir avec le désamarrage de la capsule Dragon. Alors qu'elle s'éloigne, on voit Thomas Pesquet qui prend les dernières photos de la Station Spatiale Internationale. Et voici l'étape la plus dangereuse de la mission : la capsule Dragon va entrer dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 28.000 km/h. Puis les parachutes s'ouvrent et toute la Nasa applaudit.