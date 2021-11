Thomas Pesquet : un retour différé

Thomas Pesquet a 24 heures de plus pour prendre d'autres photos de ces aurores boréales à couper le souffle. En effet, le voyage de retour a été retardé d'une journée, et va ressembler à ce que l'on voit sur des images tournées durant une mission d'entraînement. La capsule va se détacher de l'ISS lundi soir. Ensuite, 408 kilomètres et 18 heures de trajet sans toilettes, car elles sont condamnées à cause d'une fuite. Mais les combinaisons des astronautes intègrent des sous-vêtements absorbants.