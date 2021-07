VIDÉO - À bord de sa fusée Blue Origin, Jeff Bezos s'est à son tour envolé vers l'espace

2. Après son décollage, New Shepard accélèrera vers l'espace à des vitesses dépassant Mach 3 - c’est-à-dire plus de trois fois la vitesse du son, soit plus de 3 700 km/h) - à l'aide d'un moteur fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides, sans émissions de carbone. La fusée n'aura besoin que de trois minutes pour atteindre l'espace.

1. La fusée New Shepard décollera ce mardi à 10H00 (13H00 GMT) depuis un site isolé dans le désert occidental du Texas. L'évènement sera retransmis en direct sur BlueOrigin.com, à partir d'une heure et demie avant le lancement.

Un troisième milliardaire, Elon Musk et sa société SpaceX, se joindra à la course à l'espace en septembre avec une expédition orbitale composée uniquement de civils à bord de sa fusée Crew Dragon. SpaceX s'est également alliée avec l'entreprise Axiom pour emmener des visiteurs à bord de la Station spatiale internationale.

Olivier Daemen, étudiant néerlandais de 18 ans et fils d'un patron de fonds d'investissement, sera aussi à bord du vaisseau New Shepard ce mardi aux côtés du patron de Blue Origin, Jeff Bezos.

Les quatre passagers du vaisseau New Shepard voyageront à plus de 106 km d'altitude. Ainsi, de retour sur la planète Terre, ils seront considérés comme des "astronautes" par la Fédération aéronautique internationale (FAI) qui a fixé la limite entre l'atmosphère et l'espace à 100 km d'altitude.

"L'équipe de lancement a terminé le déploiement du véhicule ce matin et les derniers préparatifs sont en cours", a indiqué Blue Origin sur Twitter il y a une poignée de minutes. "Le décollage est prévu pour 8h00 (au Texas, ndlr) et à 13h00 (en Europe, ndlr)", rappelle la société spatiale, fondée en 2000.

La capsule a touché terre après un atterrissage parfait. Elle s'est posée dans le désert du Texas après un vol d'environ dix minutes où il a dépassé l'altitude de 100 km qui marque la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace. L'ensemble de l'équipage est sain et sauf.

La mission intervient neuf jours après que le fondateur de Virgin Galactic Richard Branson a, lui aussi, franchi les confins de l'atmosphère terrestre, coiffant au poteau le magnat d'Amazon dans cette bataille de milliardaires. Les visées de Blue Origin vont cependant au-delà : littéralement d'abord puisque la fusée New Shepard atteindra une plus haute altitude que le vaisseau de Virgin Galactic, mais aussi parce que les ambitions de Jeff Bezos ne s'arrêtent pas là.

L'homme le plus riche du monde s'offre un voyage express à plus de 100 km du sol. Le vaisseau de la société Blue Origin a décollé ce mardi 20 juillet depuis un désert de l’ouest du Texas, à 8h11 (soit 15h11 pour nous), avec un retard de onze minutes sur l'horaire prévu. Après quelques minutes à vivre l'expérience de l'apesanteur, la capsule est redescendue sur Terre avec succès.

Aux côtés de Jeff Bezos sur ce vol entièrement autonome, figurent son frère Mark ainsi que la pionnière de l'aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Olivier Daemen, qui deviendront respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'Histoire.

L'équipage passera ainsi quelques minutes à 106 km d'altitude soit six kilomètres au-delà de la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Le propulseur reviendra enfin de manière autonome vers une aire d'atterrissage au nord du site de lancement, tandis que la capsule effectuera une chute libre avant de déployer trois parachutes géants, puis un rétropropulseur, et d'atterrir délicatement dans le désert texan.