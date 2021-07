Vol de Virgin Galactic : mais à quelle altitude commence l'espace ? 50, 80, 100 km ?

"C'est un avion équipé d'un moteur-fusée largué en vol" pour atteindre les 95 kilomètres d'altitude, note Jean-François Clervoy, astronaute et président de Novespace à TF1. À cette hauteur, l'équipage pourra-t-il se vanter d'avoir voyagé dans l'espace ? Le sujet fait débat depuis plus de cent ans.

Mais aujourd’hui, l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) - soutenue par la Fédération aéronautique internationale (FAI) - considère que l’espace débute à 100 km au-dessus du niveau de la mer. A ce niveau, l'atmosphère devient inexistante, et la température, la pression, ou encore la couleur du ciel se modifient.

Outre les fusées Virgin et Blue Origin, d'autres projets existent, comme les ballons stratosphériques, une course dans laquelle les Français sont bien placés avec le ballon Zephalto."On volera un peu moins haut (qu'une fusée) mais suffisamment pour être dans le noir de l'espace, c’est-à-dire l'obscurité spatiale : le ciel n'est plus bleu, il devient noir, on peut voir le soleil et les étoiles en même temps", explique Vincent Farret d'Asties, président de Zephalto, dans le sujet de TF1 en tête de cet article.

Ces conditions ne sont évidemment pas réunies à bord d'un avion long-courrier - circulant autour de 10 kilomètres d'altitude -, ni dans un ballon stratosphérique qui se contente d'atteindre les 40 kilomètres d'altitude. Seul SpaceX d'Elon Musk, qui transporte déjà des astronautes et veut effectuer son premier vol commercial à la fin de l'année, va plus haut en atteingant l'ISS à 400 kilomètres d'altitude, soit quatre fois plus que la ligne de Kármán.