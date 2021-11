VIDÉO – Voici à quoi ressemblera le pont imprimé en 3D le plus long du monde installé à Aubervilliers pour les JO

BONNE IMPRESSION- Les Jeux Olympiques de 2024 seront l'occasion d'un certain nombre de chamboulements urbains et d'innovations architecturales. En particulier la création à Aubervilliers d'un pont de 40 mètres au-dessus du Canal de Saint-Denis, entièrement réalisé en impression 3D.

La technologie d'impression 3D n'en finit plus d'investir de nouveaux champs d'application. Le secteur du bâtiment teste les possibilités que lui offre ce nouveau procédé, et des constructions étonnantes voient le jour un peu partout dans le monde. À Aubervilliers, c'est une passerelle pour piétons et vélos qui enjambera le canal Saint-Denis en 2024, reliant le village olympique aux portes de Paris. Avec ses quarante mètres de longueur, cette structure de béton entièrement imprimée en 3D battra un record mondial du genre, en devenant le plus long du monde, et ouvrira des perspectives dans le domaine des ouvrages d'art.

Toute l'info sur Les Jeux olympiques 2024 à Paris

Après les J.O. de 2024, pendant lesquels elle reliera le village olympique à l'autre rive du canal de Saint-Denis, la passerelle restera en place à l'usage des habitants, à pied ou à vélo. Une liaison qui s'inscrit dans le projet plus vaste de parc linéaire réservé aux mobilités douces, et qui ambitionne de faire du canal une jonction entre les villes de la Plaine que sont Aubervilliers, Saint-Denis et Paris.

Si l'on coupe le pont imaginé pour la passerelle d'Aubervilliers, comme on le voit dans l'animation graphique de TF1 en tête de cet article, on s'aperçoit que sa structure est faite d'alvéoles de béton, au lieu du traditionnel béton armé. Cette économie de matière, sans impact sur la solidité de l'ouvrage, sera décisive dans l'exploitation qui se profile de la technologie 3D : moins de matériau, donc des coûts revus à la baisse, ainsi qu'une moindre pollution inhérente à la production.

Plus rapides à construire, moins coûteux en matériaux et en main d'œuvre, moins polluants et permettant des fantaisies techniques impensables avec les procédés traditionnels. Les bâtiments issus de l'impression 3D ont tout pour séduire, et des exemples remarquables fleurissent dans le monde entier. La vidéo du 20H de TF1 fait un tour d'horizon de ces ouvrages d'art, d'une passerelle d'acier à Amsterdam à une construction de béton démontable en Suisse. Le point faible de cette technologie tient à une limite d'échelle : sans acier pour les renforcer, les structures imprimées en 3D demeurent pour l'instant de taille modeste. La grande passerelle d'Aubervilliers va pousser un peu plus loin les capacités du procédé, et peut-être élargir le champ de ses possibilités.

Frédéric Senneville| Reportage T. Jarrion, Q. Danjou, O. Stammbach et J-L. Perez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.