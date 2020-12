Voici, en 3D, à quoi ressemblera notre chambre à coucher de demain

Et si notre partenaire ronfle, le matelas intelligent est capable de le détecter aussi. En fait, Il va pouvoir se surélever un petit peu pour lui relever la tête. Ce qui peut suffire à arrêter dans beaucoup de cas le ronflement. Après une bonne nuit de sommeil, c'est le matin. Mais, nous n'avons plus besoin de faire notre lit. La couette va se gonfler elle-même et reprendre petit à petit sa position initiale. Avec toutes ses innovations, le marché des lits connectés est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On estime qu'il devrait peser plus de deux milliards d'euros dans le monde d'ici cinq ans.