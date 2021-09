VIDÉO - Découvrez, en réalité augmentée, les innovations des voitures du futur

Ainsi, s’il vous arrive parfois de vous tromper lorsque vous suivez le GPS, ce ne sera plus possible avec cette innovation. En effet, la route que vous devrez emprunter deviendra verte sur votre pare-brise et il vous suffira de suivre le tracé. Autre avantage, vous n’aurez plus besoin de quitter la route des yeux, un gage de sécurité. Enfin, si un obstacle surgit comme un animal qui traverse la route, l’affichage sur le pare-brise captera votre attention et enverra des signaux.

Les capteurs seront non seulement utiles pour vous, mais aussi pour les autres automobilistes. Pendant que vous roulez, votre véhicule scannera tout votre environnement et relèvera de nombreuses données, comme nous l’explique Mathilde Eyherabide, experte en projet DATA et IA chez Renault. "Avec toutes ces données, le véhicule peut avoir des informations sur la météo, la qualité de l’air, la qualité des routes et les places de stationnement disponibles sur son trajet. En fait, quand la voiture roule, elle peut voir grâce à ses caméras s’il y a des places libres et partager ces informations avec d’autres automobilistes afin qu’ils sachent où potentiellement se garer en un minimum de temps".

Vous ne passerez donc plus des heures à chercher une place de stationnement. De plus, si vous n’êtes pas le roi du créneau, l’information qui suit va vous intéresser. Certains chercheurs imaginent des roues qui pourraient s’orienter à la perpendiculaire pour se garer plus facilement d’un simple déplacement latéral. Découvrez en images cette impressionnante innovation dans notre reportage en tête d’article.