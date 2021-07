Vol spatial : le pari de Richard Branson

Ce vol, Virgin Galactic y travaille depuis 17 ans, et a notamment connu deux essais dramatiques. En 2007, le réservoir a explosé et a fait trois morts. En 2014, le vaisseau s'est craché avec un mort et un blessé grave. Théoriquement, un avion porteur va mener le vaisseau à quinze kilomètres d'altitude. Moment critique, le moteur est censé s'allumer. L'appareil est propulsé jusqu'à 62 km d'altitude. Fin de celle-ci, le vaisseau passe les 80 km, et seulement quelques minutes d'apesanteur avant de redescendre sur Terre.