VIDÉOS - Du décollage de SpaceX à l'entrée dans l'ISS, les dix séquences fortes de la mission Alpha de Thomas Pesquet

Il est le premier Français à voler à bord d'une fusée SpaceX . Et à son retour, dans six mois, il sera le Français qui aura passé le plus de temps dans l'espace. Thomas Pesquet a commencé une nouvelle aventure spatiale. Avec les deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide, le Français a rejoint la station spatiale internationale pour six mois. Un voyage dont voici les séquences les plus fortes.