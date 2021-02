Wi-Fi, caméra... Kalachnikov s'apprête à lancer un nouveau fusil de chasse

À la fois intelligent, tactile et connecté, ce fusil de chasse au look avant-gardiste, emprunté à l’univers des jeux vidéo, est la dernière nouveauté du fabricant russe Kalachnikov. En ligne de mire, la génération Z, autrement dit celles des 14-20 ans. Cette "arme gadget", selon les mots de l’actuel patron de la firme Vladimir Dmitriev, s’inspire d’un modèle déjà existant, le MP-155. Pour cette nouvelle version, baptisée "Ultima" et qui n'est pas donc pas destinée à un usage militaire, l’entreprise a mis le paquet dans l’espoir de séduire un nouvelle clientèle. "Notre objectif est d'attirer le public qui a grandi avec des gadgets et ne peut s'imaginer sans eux", explique le PDG du groupe, dans un entretien au journal russe RBK.

Le MP-155 Ultime embarque toute une gamme de fonctionnalités. En connectant le fusil à son smartphone, l’utilisateur peut par exemple filmer son entraînement et diffuser les images en direct sur Internet. Sur un écran tactile apparaît en temps réel le nombre de coups tirés et de balles restantes, un peu comme dans une simulation de tir. L'arme intègre également un boussole et un minuteur, de manière à rendre l'expérience encore plus immersive. "Je veux vraiment que les gens possèdent une arme responsable et en même temps que ça leur procure un frisson (...) pourquoi ne pas profiter de l'adrénaline et du plaisir de ce type de passe-temps ?", soutient le patron de Kalachnikov.