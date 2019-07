150 milliards de dollars, 20.000 entreprises... : les chiffres fous de la conquête de la Lune

C’est la proportion de la surface de la Lune explorée par les astronautes de la Nasa au cours du programme spatial Apollo entre 1969 et 1972. Le 21 juillet 1969, Amstrong et Aldrin n'ont parcouru que 250 mètres dans la Mer de la Tranquillité. Au cours de leur balade lunaire, ils ont notamment collecté des échantillons, réalisé plusieurs expériences scientifiques et pris de nombreuses photos. Leurs successeurs se déplaceront beaucoup plus.