20 ans et 1.000 vols spatiaux : l’équation d’Elon Musk pour établir une ville sur Mars

Faire de l'Humanité une espèce interplanétaire, en commençant par la colonisation de Mars. Tel est le rêve d'Elon Musk. La semaine dernière, répondant à une question d’un internaute sur Twitter, le serial entrepreneur de la Silicon Valley est revenu, en chiffres cette fois, sur son ambitieux plan pour établir une ville sur la planète rouge. Rome n'a pas été construite en un jour, et il en sera de même pour la première colonie martienne. Car le milliardaire en est convaincu : lorsque la troisième guerre mondiale arrivera, le salut de l'Humanité passera par la conquête de l'espace.

Le fondateur de SpaceX estime qu’au moins 1.000 vols spatiaux, étalés sur une période de vingt ans, seront nécessaires pour envoyer des équipes et acheminer des cargaisons de matériel. Ce laps de temps, fait-il valoir, s'explique par le fait que la distance entre Mars et la Terre varie entre 56 et 400 millions de kilomètres en fonction de leurs positions sur leurs orbites respectives. Or, la fenêtre de départ, qui permet le voyage le plus court, soit environ 7 mois, se situe quand Mars et la Terre sont en opposition, soit à peu près tous les deux ans.