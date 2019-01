21 janvier 2019, de 3h36 à 8h48, la Lune va s'éclipser (et ça s'annonce superbe)

Elle promet d'être superbe. Une éclipse totale de Lune aura lieu dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier. Les amoureux d’astronomie pourront admirer ce spectacle fascinant, durant lequel le Soleil, la Lune et notre planète seront parfaitement alignés. L’ombre de la Terre se projettera alors sur la Lune. Et quand cette dernière s’avancera, elle prendra peu à peu une teinte rougeâtre.





Si les conditions météos le permettent, le phénomène sera visible dans tout l'Hexagone entre 3h36 et 8h48, l'éclipse étant totale entre 5h41 et 6h43. Le Soleil, la Lune et la Terre seront parfaitement alignés à 6h10 précisément, selon Sciences et Avenir. Cette éclipse totale de Lune sera également observable dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Afrique. Et mieux vaut ne pas la rater : hormis une éclipse partielle en juillet prochain, ce sera la seule de l'année 2009.