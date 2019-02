25 janvier 2004-13 février 2019 : ce que l'on retiendra de l'épopée d'Opportunity sur Mars

Victimes d’une avarie le 10 juin dernier à la suite d’une gigantesque tempête de sable, les antennes réceptrices d’Oppy, c'est-à-dire ses "oreilles", ne répondaient plus aux appels envoyés depuis la Terre. L’été dernier, la Nasa avait commencé à faire écouter à son robot un morceau de musique chaque matin, dans l’espoir, toujours, de le ressusciter. Une playlist, pour le moins éclectique, avait même été créée. Mais Wake Me Up Before You Go-Go de Wham!, I Will Survive de Gloria Gaynor, Space Oddity de David Bowie, Rocket man d’Elton John, ni même The Trooper d’Iron Maiden ne sont pas parvenus à sortir Oppy de sa torpeur.





Le 20 septembre dernier, la caméra haute-résolution du satellite Mars Reconnaissance Orbiter avait réussi à localiser l’astromobile. Sur ce cliché pris à 267 kilomètres d’altitude, on aperçoit bien un petit point blanc au milieu d’un cratère de la vallée de la Persévérance. C’est donc dans ce sanctuaire martien qu’Oppy a sombré dans un sommeil éternel, l’épilogue d’une aventure pleine de rebondissements et de découvertes scientifiques.