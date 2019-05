29 mai 1919-29 mai 2019 : il y a 100 ans, une éclipse solaire transformait Einstein en superstar

A leur sortie, les travaux d’Einstein passent quasiment inaperçus. D’abord, parce qu’Internet n’existe pas à l'époque et qu'il est alors un chercheur lambda. Mais aussi et surtout, parce qu’il n’y a alors aucun moyen de vérifier sa théorie. Et pour cause. Le seul objet observable à l’époque avec une masse assez grande pour mesurer cet effet de distorsion est le Soleil. Problème, celui-ci est trop brillant pour qu’on puisse voir des étoiles en même temps. Mais... c’était sans compter l’abnégation d’un astrophysicien britannique.





En cette fin mai 1919, Einstein était chez lui à Berlin. Au même moment, à l’autre bout du monde, deux expéditions scientifiques mettaient sa théorie à l’épreuve à l'occasion d'une éclipse solaire totale. À Sobral, au Brésil, et sur l’île de Príncipe, au large de la côte ouest de l’Afrique, Sir Arthur Eddington et ses équipes ont alors pu mesurer la déviation de la lumière des étoiles par le champ gravitationnel du Soleil, en comparant leurs observations avec celles fournies par des photos de ces étoiles prises au préalable. Einstein avait donc raison.