4000 satellites en orbite : comment éviter les bouchons et les accidents dans la "banlieue" proche de la Terre ?

LCI : L’espace est infini, certes. Mais la multiplication des lancements de satellites ne risque-t-il pas d’engendrer un embouteillage dans la banlieue proche de la terre ?

Christophe Bonnal : Là-haut, nous ne manquons pas de place. L’espace est infiniment vide. Et il n’y a pas tant de choses que cela au-dessus de nos têtes. Aujourd’hui, on dénombre environ 4000 satellites en orbite terrestre. Parmi eux, 1700 sont encore actifs. La zone où le trafic est le plus dense se situe entre 700 et 11.000 km d’altitude. En schématisant grossièrement, si vous découpez l’espace en cube de 100 kilomètres de côté, vous trouvez un satellite dans chacun d’eux.





Néanmoins, cela n’empêche pas les risques de collision…

Au-delà de 36.000 km d’altitude, ce qu’on appelle l’orbite géostationnaire, les conditions de navigation sont plus difficiles. Les collisions entre satellites y sont de ce fait plus fréquentes. Mais les télescopages entre satellites actifs sont rares étant donné qu’ils sont suivis en temps réel. Une équipe du Cnes surveille par exemple 24 heures sur 24 et sept jours sur sept les 26 satellites français. En cas de risque de collision, nos ingénieurs sont en mesure d'activer à distance les propulseurs des engins pour les déplacer.





Le problème, ce sont les satellites en fin de vie, car ils ne sont plus en mesure d’activer leurs propulseurs pour changer de cap et éviter une collision. Pour se faire une idée, lors d’une collision avec un objet d’un millimètre, l’énergie développée est de 1 kilojoule, l’équivalent d’une boule de bowling lancée à 100 km par heure. Récemment, l’étage supérieur d’un lanceur a été percuté par un débris spatial et s’est transformé en 600 fragments de tailles variables.