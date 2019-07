50 ans d'Apollo XI : soirée "Mooon" avec Pesquet, festival lunaire... les événements du week-end du 20 et 21 juillet

Le Palais de la découverte organise, tout au long du week-end du 20 et 21 juillet, le festival "La lune éclaire nos nuits" pour célébrer l’anniversaire des 50 ans d’Apollo XI. A cette occasion, les deux échantillons lunaires offerts par les Etats-Unis à la France seront présentés au public. Les visiteurs pourront également assister à un opéra scientifique narrant de manière poétique et universelle ce grand événement sur des tubes des années 1960 et 1970. Une pièce de théâtre de neuf minutes inventant, entre réel et irréel, un monde dépourvu de gravité est également au programme. Les amateurs de réalité virtuelle, quant à eux, pourront explorer le Système solaire, ou encore endosser le rôle de deux astronautes à l'aide d'un casque VR. Autant d’expériences ludiques et immersives qui raviront aussi bien les passionnés d'astronomie que les simples néophytes.





Entrée : gratuite, sur inscription. Horaires : les samedi 20 et dimanche 21 juillet, à partir de 19 heures et jusqu’à 2 heures. Plus d’infos en cliquant ici.