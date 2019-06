50 ans de l'Homme sur la Lune : cinq choses que vous ignorez sans doute sur Neil Armstrong

La voix de Neil Armstrong, diffusée par Voice of America, relayée par la BBC et de multiples stations de radio, aurait été entendue par 450 millions de personnes, sur une population mondiale estimée alors à 3,6 milliards d’individus. A 2h56, temps universel, le 21 juillet 1969, l'astronaute, alors âgé de 38 ans, pose sa botte gauche sur la surface de la Lune. Et prononce ces quelques mots gravés à tout jamais dans les livres d'histoire : "That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind" (en français, "C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité").





Mais qui était ce héros si discret, décédé le 25 août 2012, à l’âge de 82 ans ? Voici cinq choses à savoir sur le tout premier homme à avoir marché sur la sol lunaire, dont Damien Chazelle a dressé le portrait dans le biopic, "First Man", sorti fin 2018 avec Ryan Gosling dans le rôle principal.