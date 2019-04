On a retrouvé les témoins de l'impact du météore qui a décimé les dinosaures

A cet emplacement, situé près de la ville de Bowman, dans le Dakota du Nord (Etats-Unis), se trouvait une rivière abritant des poissons. Au moment de l'apocalypse, le courant de cette rivière a été inversé par les secousses provoquées par l'impact. Des torrents de pierres et de débris se sont alors abattus sur eux, avant qu'une seconde vague ne vienne les enterrer. Cette histoire, Robert dePalma et ses collègues peuvent aujourd'hui nous la raconter grâce à ces fossiles. Rapidement ensevelis, et donc parfaitement préservés, ils renferment en eux les ramifications immédiates qui ont accompagné l’événement de Chicxulub, que l'on estime responsable de l'extinction de 75% de la vie sur Terre.





"C'est comme un musée de la fin de la période du Crétacé sur une couche d'un mètre et demi d'épaisseur", commente Mark Richards, l'un des auteurs et professeur émérite de l'université californienne de Berkley. En étudiant ces vestiges, les scientifiques ont pu retracer les heures, voire peut-être les minutes qui ont suivi l’impact. Leurs travaux apportent des détails sans précédent sur ces temps ancestraux, et plus exactement sur le cataclysme qui a ouvert la voie à l'évolution des mammifères, y compris des primates dont nous sommes les descendants.