68% des vertébrés ont disparu depuis 1970 : quelles sont les prochaines espèces sur la liste ?

"Depuis 30 ans nous voyons la chute s'accélérer et ça continue dans la mauvaise direction", résume pour l'AFP Marco Lambertini, directeur mondial du WWF. "Nous assistons à la destruction de la nature par l'humanité. (...) De fait, c'est un écocide". Au total, 882 espèces sont considérées comme éteintes par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui met chaque année à jour la liste des espèces menacées et éteintes . Le dodo ou le tigre de Java en font partie. Mais combien d'autres encore suivront dans les prochaines années ? LCI vous présente quelques-unes des espèces en danger critique d'extinction. Un statut fixé à l'issue d’un vaste processus de concertation et de validation, mené durant plusieurs années par les experts de la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN. Le statut de chaque espèce est réévalué régulièrement en prenant en compte les nouvelles informations disponibles à son sujet comme le nombre d'individus, le lancement de programmes de réintroduction ou l'évolution des menaces pendant sur elle.

La plupart des déclins sont observés chez les amphibiens, les reptiles et les poissons d’eau douce. Ainsi, les 3741 populations suivies par l'indice Planète vivante eau douce ont diminué en moyenne de 84% depuis 1970. Parmi les espèces qui risquent de disparaître sous peu, le requin marteau halicorne. Reconnaissable à son crâne aplati et à ses yeux situés aux deux extrémités de sa tête, il peut mesurer jusqu'à 4,3 m et peser plus de 150 kg. L'animal vit dans les mers tropicales du globe et est menacé par la surpêche. Il est ainsi prisé, en Asie, pour ses ailerons.