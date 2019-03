A défaut d'une stèle, la Nasa partage l'ultime carte postale du robot martien Opportunity

Ce panorama aux contours irréguliers est un assemblage de 354 prises de vue fournies par la caméra panoramique (Pancam) du rover entre le 13 mai et le 10 juin. Au centre de la photo, vous pouvez voir se dessiner au loin Endeavour, un cratère météoritique de 22 km de diamètre et d'une profondeur de 300 mètres. En dessous, on peut apercevoir un petit amas rocheux. Il intriguait les scientifiques, Opportunity est donc allé le voir de plus près pour effectuer des analyses géologiques. Juste à gauche, des traces du passage du rover sont également visibles sur le sol. Le cliché est incomplet, car "le petit robot a cessé de fonctionner avant d’avoir eu le temps d’enregistrer les coordonnées", explique la Nasa.