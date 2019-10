À la découverte des grues cendrées en Champagne

Dans un ciel d'or, les grues cendrées offrent un spectacle de rêve dès leur réveil. Le lac du Der, le plus grand lac artificiel d'Europe, est une des étapes dans leur migration. Avec un poids relativement léger et ses 2,40 mètres d'envergure, ces grands oiseaux peuvent voler pendant des journées entières. En quelques années, ils sont devenus l'un des symboles de la Champagne, animant le ciel en octobre et en novembre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.