A quasiment 11.000 m de profondeur, il bat le record de la plongée la plus profonde et tombe... sur un sac plastique !

Équipé d’une caméra, Victor Vescovo qui, en 2018, s'est lancé le défi d’explorer les zones les plus profondes de l’océan, a filmé durant près de quatre heures cette tragédie, qu’il a dévoilée lundi. Sur ces images, on y voit, posés sur le sol de l’océan Pacifique au milieu d’espèces adaptées à un tel environnement, un sac plastique et des emballages de bonbons.





Selon un récent rapport des Nations unies, les océans abritent quelque 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Chaque année, entre huit et douze millions de tonnes viennent s'y ajouter. "D'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les mers que de poissons", déclarait, lors d'une assemblée générale en décembre dernier, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, l’Équatorienne Maria Fernanda Espinosa.