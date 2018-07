A quoi ressemblait Jules César ? Son visage révélé en 3D

La reconstitution a été effectuée à partir de deux portraits. Le premier est issu de la collection du Musée National des antiquités de Leyde et le deuxième est le buste de Tusculum, exposé au Musée Archéologique de Turin, et dont la particularité est d’être l’un des portraits réalisé du vivant de César. Il est d’ailleurs considéré par les historiens comme le plus fidèle. Pour compléter le tout, des pièces de monnaie de la Rome Antique ont été utilisées, notamment pour le bout du nez et le menton, endommagés sur les sculptures.