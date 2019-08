A quoi ressemble l'Univers ? Faites-en le tour avec cette carte fascinante !

En regardant cette projection de l'Univers, on s’aperçoit que notre Système solaire est placé au centre, comme c’est souvent le cas pour le pays sur les cartes terrestres. A partir de cette position égocentrique, l’immensité du Cosmos déferle devant vos yeux ébahis : d’abord, la Terre et les autres planètes, puis la Ceinture de Kuiper et le nuage d’Ort, là où justement l'influence du Soleil cède le pas sur celle du milieu interstellaire, Alpha Centauri, le bras de Persée, la Voie lactée, Andromède, les galaxies voisines et, à la périphérie, la couche invisible de plasma produite par le Big Bang.