Affaires criminelles : l'ADN peut-il tout résoudre ?

Accusé d'avoir tué son ancienne petite-amie et son fils de quatre ans, Craig Coley a été condamné à une prison à perpétuité en 1978. Cependant, il n'a cessé de clamer son innocence. En 2016, l'affaire prend un nouveau tournant. De nouvelles traces d'ADN sont découvertes et ne correspondent pas au détenu. L'homme a finalement été libéré après avoir passé 39 ans en prison et sera indemnisé d'une somme de 18 millions d'euros. Et depuis, 200 autres cas similaires ont été résolus.



