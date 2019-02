Aller sur Mars devrait un jour coûter moins de 500.000 dollars, assure Elon Musk

La colonisation de la planète rouge n’est cependant pas pour tout de suite. SpaceX prévoit pour 2022 une première mission non habitée, destinée notamment à vérifier la présence de ressources en eau. La mission avec équipage est quant à elle prévue pour 2024, rapporte BFM.





Le billet retour sera quant à lui gratuit, a fait savoir Elon Musk. Et pour cause, ledit retour n’est pas du tout garanti, puisqu’il y a "de bonnes chances de mourir" : c’est ce que déclarait le fondateur de Tesla en novembre dernier, rappelant que l’atterrissage sur Mars ne sera qu’une première étape. La survie là-bas en sera une autre, et pas des moindres.