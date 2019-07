Couverture de survie, IRM... : après les astronautes, ces inventions d'Apollo que nous utilisons tous les jours

Miraculeuse puisqu'elle permet de sauver des vies, cette couverture brillante et très fine, avec laquelle on couvre les personnes lors d'accident ou de catastrophe naturelle, doit également beaucoup au programme Apollo. Dès 1964, la Nasa planche en effet sur l'isolation des satellites, navettes et autres combinaisons spatiales, qui doivent être protégées de la lumière du soleil pour éviter la surchauffe, délétère non seulement pour les astronautes, mais aussi pour les équipements.





Les couvertures de survie actuelles sont revêtues de deux faces métallisées distinctes, respectivement dorée et argentée. Elles répondent à deux fonctions distinctes : le côté argenté, initialement développé par la Nasa, réfléchit 90% du rayonnement infrarouge, tandis que le côté doré absorbe 50% de la chaleur incidente. De ce fait, si on positionne la face dorée vers l'extérieur, on protège la personne de l'humidité et du froid, en retenant sa chaleur corporelle. Si à l'inverse, on la place côté intérieur, on la protège du coup de chaud.