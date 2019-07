Retour de l'Homme sur la Lune : les projets se multiplient, mais pour y faire quoi ?

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, l'Homme faisait ses premiers pas sur la Lune. Quelques années plus tard, il s'y est désintéressé pour partir à la conquête de Mars. Aujourd'hui, la Lune est redevenue d'actualité : d'une part pour des raisons politiques et de l'autre parce qu'elle est une étape primordiale avant de pouvoir accéder à la planète rouge. Plusieurs projets autour de la Lune sont donc à l'étude et des compagnies privées telles que SpaceX ambitionnent même d'y envoyer prochainement des touristes.