Au fait, Armstrong a-t-il marché sur la Lune le 20 ou le 21 juillet 1969 ?

Ceux qui ont du mal à comprendre les fuseaux horaires et le décalage horaire vont probablement se reposer la question à l'occasion du cinquantenaire de l'événement : comment se fait-il que l’on dise parfois que Neil Armstrong a marché sur la Lune le 20 juillet 1969 et d’autres fois le 21 juillet 1969 ?





La réponse est simple : à Houston, ville du Texas, aux Etats-Unis, pays qui a organisé la mission Apollo XI et où se trouve le centre de contrôle de la Nasa, nous étions alors le dimanche 20 juillet et il était précisément 21h56mn20sec (à noter qu'il était 22h56 à Cap Canaveral, en Floride, d'où les astronautes avaient décollé quelques jours plus tôt). Mais en temps universel coordonné UTC (qui correspond à celui du méridien de Greenwich, près de Londres, au Royaume-Uni), c’était déjà le 21 juillet 1969, 2h56mn20sec.