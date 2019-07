Exploration spatiale : la Lune, future base d'entraînement pour Mars

Les Etats-Unis, mais aussi la Chine notamment : 50 ans après les premiers pas de l'Homme sur la Lune, notre satellite est redevenu un objectif politique et scientifique. Donald Trump a fixé l'échéance 2024 à la Nasa. Cette fois-ci, aller sur la Lune ne sera pas un objectif en soi. Il s'agira d'une partie d’un projet plus vaste qui vise à la conquête de Mars. La mise au point de techniques et systèmes applicables et reproductibles sur la planète rouge sera ainsi la mission principale de ceux qui iront sur la Lune.