Ils ont pris deux repas sur place : qu'ont "dégusté" Armstrong et Aldrin sur la Lune ?

Le 20 juillet 1969, juste après leur alunissage, Neil Armstrong et Buzz Aldrin n’ont pas sorti une grande nappe avec des carreaux rouges et blancs pour s'offrir un pique-nique céleste en regardant les étoiles. Retranchés dans le module lunaire, ils ont néanmoins pu se reposer et se restaurer avant la sortie extravéhiculaire qui les attendait quelques heures plus tard. Aldrin profita notamment de cet instant de répit pour déguster une hostie et effectué la première communion lunaire.





Les deux astronautes avaient également à leur disposition toute une gamme de denrées alimentaires. Pour aider leur organisme à surmonter les épreuves, des repas équilibrés à base de produits lyophilisés ou conditionnés avaient été élaborés en amont par les équipes sur Terre. Et pour cause, il n'y avait pas de cuisinière ni de four dans l'engin spatial : trop dangereux !