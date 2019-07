Conquête spatiale : mais à qui donc appartient la Lune ?

En 1979, la communauté internationale veut un nouveau traité pour réglementer plus strictement la question de l'exploitation des ressources de notre satellite. Dans ce nouveau texte, les Etats s’autorisent à exploiter les ressources de la Lune. L'article 4 apporte une contrainte : elle devra se faire "au bénéfice et dans les intérêts de tous les pays". Contrairement au Traité de l’Espace de 1967, celui-ci n’aura pas l’effet escompté. Il ne sera signé que par 15 pays dont la France et l’Inde, et aucun leader dans la conquête de l'espace. Ces derniers - Etats-Unis, Chine, Russie ou Japon - ont en effet en tête des projets d'exploitation de ressources lunaires pour leur propre compte. Au premier rang desquels l’hélium-3, qui pourrait devenir un supercarburant pour les fusées allant vers Mars, ou son eau.





En 2015, les Etats-Unis ont exploité unilatéralement le vide juridique autour de l’exploitation de la Lune. Le Congrès américain a voté le SPACE Act qui affirme que les "citoyens américains peuvent entreprendre l’exploration et l’exploitation commerciale des ressources spatiales" comme l’eau et les minéraux. Une décision qui laisse la porte grande ouverte pour des entreprises comme Space X, Blue Origin ou encore Virgin. Pour éviter toute violation du Traité international de l’Espace de 1967, les sénateurs prennent bien soin de préciser qu'ils "n'affirment pas leur souveraineté, règne ou droits exclusif ou prioritaire, ni la possession, d'aucun corps céleste", peut-on lire.