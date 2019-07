12 avril 1961 : Gagarine dans l'espace, l'humiliation américaine qui poussa Kennedy à lancer la conquête de la Lune

Dans cette course à l’espace, pour l’un comme l’autre, la compétition avait débuté quelques années plus tôt. Si l'Américain Chuck Yeager avait été le premier à franchir le mur du son dès 1947, les Soviétiques avaient ensuite pris le leadership avec notamment le lancement réussi, le 4 octobre 1957, du premier satellite artificiel, Spoutnik 1. Suivra encore, un mois plus tard, le voyage du premier animal dans l'espace, la chienne Laïka. Paradoxalement, c'est pourtant sur le vol de Gagarine que s'achèvera le temps des exploits de l’Union soviétique dans la conquête spatiale.





Grâce aux travaux de la Nasa, créée dès 1958, les États-Unis rattraperont en effet peu à peu leur retard. Trois semaines après ce 12 avril 1961, ils envoient ainsi à leur tour leur premier astronaute dans l’espace. Il s’agit seulement d’un vol suborbital de quinze minutes. Mais ce succès va convaincre le président Kennedy, jusque-là hésitant, d'initier le programme Apollo. "Notre nation doit s'engager à faire atterrir l'Homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie", dit-il solennellement devant le Congrès le 25 mai. Huit ans et deux présidents plus tard (Johnson a succédé à Kennedy en 1963 puis Nixon à Johnson début 1969), Washington double finalement Moscou avec les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur notre le satellite le 21 juillet 1969.