Conquête spatiale : pourquoi avons-nous arrêté d'aller sur la Lune ?

Suite à l’abandon de la mission Apollo, la NASA réfléchit à des moyens de baisser les coûts pour des missions habitées, tout en gardant en tête que le budget qui lui ait alloué est de plus en plus bas. Ainsi, l’administration propose au président de créer des navettes spatiales réutilisables au lieu des lanceurs classiques. Une tentative qui restera un échec, car chaque navette coûte en moyenne 1.5 milliards de dollars à développer et à construire.





Depuis, et toujours pour réduire les frais, les différentes agences spatiales décident de remplacer les astronautes par des robots. Selon les spécialistes, un voyage habité vers la Lune coûte en moyenne 100 à 1000 fois plus cher que d’envoyer un robot à l’aide d’un lanceur classique. Le coût moyen d’une mission vers la Lune est évalué entre 10 et 20 milliards d’euros. Actuellement, les budgets annuels pour des vols habités sont de 200 à 400 millions d’euros pour les Européens et de 10 milliards pour le gouvernement américain.