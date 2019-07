50 ans d'Apollo XI : et le 1er objet déposé sur la Lune fut.. un sac poubelle !

On ose à peine y croire. Et pourtant, la première empreinte humaine sur le sol lunaire ne fut pas la botte de Neil Armstrong, mais bel et bien un tas d’ordures imputrescibles et d'objets obsolètes. On le sait : partout où il passe, l’Homme sème sur son chemin ordures et déchets. Et la Lune, qui n’est pourtant pas la porte à côté, n’échappe pas aux tribulations de l’Homo detritus, comme le montrent plusieurs clichés de la Nasa.





Le 20 juillet 1969, peu de temps après l’alunissage historique d'Eagle, le module lunaire (LM), Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont commencé par évacuer leurs ordures. Sur le premier cliché de la surface de la Lune pris par Neil Armstrong, un sac de détritus, ou "sac de largage" pour reprendre l'expression consacrée par la Nasa, apparaît ainsi distinctement au pied du LM. L'astronaute américain s'était-il rendu compte du mauvais cadrage ? Avait-il pour consigne de ne pas le photographier ? Difficile à dire.