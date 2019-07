Retour de l'Homme sur la Lune : et si le prochain Neil Armstrong était chinois ?

Le drapeau américain va de nouveau trôner sur l’astre lunaire. Donald Trump en a fait sa lubie, la Nasa n’a donc pas d’autre choix que de s’y atteler. La mission a déjà un nom : Artemis, la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Et si tout va bien, quatre astronautes, dont au moins une femme –autre exigence de Trump -, fouleront le sol lunaire en 2024. "Nous n'allons pas nous contenter de laisser des drapeaux et des empreintes de pas, pour ne plus revenir pendant 50 ans", assure même Jim Bridenstine, l'administrateur de l'agence spatiale.





La Nasa est d'autant plus engagée que les Chinois la titillent depuis quelque temps. Dans ce "remake" des années 1960 où l’empire du Milieu tient la place de l'Union soviétique, rien ne dit pourtant que les Américains seront les premiers à franchir la ligne d’arrivée. Pour faire le point sur ce come-back lunaire, LCI a contacté Athena Coustenis, directrice de recherche au CNRS au sein du Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA) à l’Observatoire de Paris et présidente du Comité européen des sciences spatiales.