Six heures entre l'alunissage et son 1er pas : pourquoi Armstrong a-t-il attendu si longtemps dans le vaisseau ?

Pour l’anecdote, Buzz Aldrin, fervent chrétien, a profité de cette pause pour demander à son commandant un moment de silence afin d'effectuer la première communion lunaire, comme le confie l'intéressé dans sa biographie "Magnificent Desolation" (en français, "Désolation magnifique") parue en 2009. "Pendant ces premières heures sur la Lune, juste avant les périodes prévues de repos et de repas, je suis allé prendre dans mon kit personnel les éléments de la communion et une petite carte sur laquelle j’avais écrit les paroles de Jésus (…) Je me suis versé un dé à coudre de vin d’un sac en plastique scellé dans un petit calice, et j’ai attendu que le vin se stabilise puisqu’il tourbillonnait à cause de la gravité." Aldrin a ensuite avalé une hostie qui lui avait été fournie par son pasteur presbytérien.