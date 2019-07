Qui est le dernier homme à avoir marché sur la Lune ?

Gene Cernan fait aussi partie du club très fermé des astronautes qui sont allés deux fois autour de la Lune (les autres sont John Young et Jim Lovell). Outre Apollo XVII, il a ainsi participé à la mission Apollo X, qui a précédé, au printemps 1969, le premier alunissage. Il est alors pilote du module lunaire baptisé Snoopy. En compagnie de Tom Stafford, il descend jusqu’à 14 kilomètres au-dessus de la surface lunaire. Mais l'appareil n’est pas encore prêt pour se poser et les deux astronautes ont pour mission de larguer son étage de descente et de remonter pour retrouver John Young, resté dans le vaisseau Charlie Brown.





Lors de la séparation, le module lunaire se met en vrille et Gene Cernan lâche le premier juron ("Mother fucker !", que l'on peut traduire par "fils de p***" en français) en direct à la télévision. Mais la mission est un succès et elle ouvre la voie à Armstrong et Aldrin, avec l'alunissage historique du 20 juillet 1969 et à la sortie extra-véhiculaire du 21 juillet.