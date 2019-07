"En cas de désastre lunaire" : le discours qu'aurait dû prononcer Nixon si les astronautes n'étaient pas revenus

En regardant les images d'archives des premières foulées lunaires de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, difficile d’imaginer, cinquante ans plus tard, ce qu’aurait été le scénario en cas d’échec de la mission. La Maison Blanche, tout comme la Nasa, s’était pourtant préparée à un dénouement beaucoup plus dramatique, allant jusqu’à pondre un discours rendant hommage aux héros disparus d’Apollo XI, dans le cas où les astronautes étaient restés piéger à la surface de l’astre, les condamnant de fait à une mort lente par asphyxie ou, plus terrible encore, à s’euthanasier.





Intitulé "en cas de désastre lunaire", ce discours poignant, qui aurait sans doute fait pleurer dans les chaumières", avait été rédigé deux jours après le départ des trois astronautes, sous la plume d'un certain Bill Safire, alors chargé de relations publiques et proche de Richard Nixon."Le destin a décrété que les hommes qui sont partis sur la Lune pour explorer en paix resteraient sur la Lune pour reposer en paix (…) Ils seront pleurés par leurs familles et amis. Ils seront pleurés par leur nation. Ils seront pleurés par les gens du monde. Ils seront pleurés par la Terre Mère qui a osé envoyer deux de ses fils vers l'inconnu."