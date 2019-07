"Mixtape lunaire" : qu'ont écouté Armstrong, Collins et Aldrin lors de leur voyage ?

En décembre dernier, dans un entretien accordé au magazine américain Vanity Fair, Mickey Kapp – qui est mort début juillet à l’âge de 88 ans – était revenu sur les préférences musicales des trois participants de la mission Apollo XI. On y apprend notamment que Buzz Aldrin appréciait tout particulièrement le chanteur de country Glen Campbell ("Galveston"), ainsi que Barbra Streisand, notamment "People", tirée de la bande originale du film Funny Girl.





Pour l’anecdote, la nuit précédant l’alunissage historique, dans l’un des enregistrements de la Nasa, vous pouvez ainsi entendre Aldrin lancer à ses équipiers : "Let’s get some music. How about these tapes ?" (en français, "Allons chercher de la musique. Que diriez-vous de ces bandes ?". Pendant un court instant (un peu avant la 6e minute), vous pouvez d’ailleurs entendre en arrière-plan l’un des morceaux compilés par Kapp. Le commandant de la mission, Neil Armstrong, avait, quant à lui, jeté son dévolu sur un album de 1947 intitulé "Music Out of the Moon", composé par Harry Revel - qu'on entend d’ailleurs à plusieurs reprises dans le biopic First man de Damien Chazelle.